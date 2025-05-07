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        Üniversiteliler Van'ın güzelliklerini keşfederken çevre temizliği yapıyor

        EMRE ILIKAN/ALİ ÇELİK - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, Rektörlüğün desteğiyle düzenlenen doğa gezilerinde hem eğitim gördükleri kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor hem de çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:35 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:40
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        Üniversiteliler Van'ın güzelliklerini keşfederken çevre temizliği yapıyor
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        EMRE ILIKAN/ALİ ÇELİK - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, Rektörlüğün desteğiyle düzenlenen doğa gezilerinde hem eğitim gördükleri kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor hem de çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturuyor.

        Van YYÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, öğrencilerin tarih bilincinin geliştirilmesi ve çevre konusunda duyarlılığın artırılması amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

        Akademisyenler eşliğinde yapılan etkinliklere ve gezilere katılarak Van'daki tarihi yapılar ile doğal güzellikleri yerinde görme fırsatı bulan öğrenciler, gittikleri yerlerde "sıfır atık" temasıyla çöp topluyor.

        Üniversite öğrencileri için belirlenen rotalardan biri de Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan ve Van Gölü'nde 15 dakikalık tekne yolculuğuyla ulaşılabilen Akdamar Adası oldu.

        Van Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği etkinlikte, feribot ve teknelerle Akdamar Adası'na götürülen yaklaşık 300 öğrenci ve akademisyenler, yeşille mavinin buluştuğu, çiçeklerin açtığı adada gezinti yaptı, üzerindeki kiliseyi ziyaret etti.

        Eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyen öğrenciler, daha sonra adada ve göl kıyısında çevre temizliği yaptı. Torbalara doldurulan çöpler, görevliler tarafından bölgeden alındı.

        - "Van tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle önemli bir şehir"

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, gezinin öğrencilere tarih, kültür ve medeniyet açısından önemli bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

        Öğrencilerin düzenlenen geziler sayesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van'ı yakından tanıma imkanı bulduğunu belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Eğitim öğretim sadece derslerden, laboratuvarlardan ibaret değil. Farklı illerden gelerek ilimizde eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin tarihi mekanları görmelerini, buranın kültürünü öğrenmelerini önemli buluyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Van, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle önemli bir şehir. Bu yıl 3 bin öğrencimizi öğretim üyelerimiz ve rehberler eşliğinde Muradiye Şelalesi'ne, Eski Van Şehri'ne, Hoşap, Çavuştepe ve Van kalelerine, müzeye, Tarihi Selçuklu Mezarlığı'na, Halime Hatun Kümbeti'ne, Başkale ilçesinde Pamukkale'yi andıran görüntüsüyle dikkati çeken travertenlere, peribacalarının bulunduğu bölgeye götürerek tarihi ve turistik mekanları görmelerini sağlamaya çalıştık. Tarihini bilen, değerlerine bağlı, bilime ve teknolojiye hakim gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz."

        - "İlimizin güzelliklerini geleceğin kültür elçileri olan öğrencilerimiz tanıtacak"

        Van YYÜ Kültür Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Haytabaşı ise öğrencilere tarihi mekanları ve kültürel alanları tanıtmaya yönelik çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

        Üniversite olarak sadece akademik değil, kültürel, sosyal ve çevresel anlamda donanımlı, yüksek duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Haytabaşı, "Öğrencilerimize her zaman yol açıyor, destekliyoruz. Bugünkü rotamız eşsiz noktalarından biri olan Akdamar Adası. Öğrencilerimize dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde bulunan Akdamar Adası'nı ve üzerindeki tarihi dokuyu tanıttık. Çevresel duyarlılıklarını artırmak için de gittiğimiz her mekanda çevre temizliği yapıyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. İlimizin güzelliklerini geleceğin kültür elçileri olan öğrencilerimiz tanıtacak." diye konuştu.

        Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Baki Bilik de "Öğrencilerimizi doğal güzellikler ve kültürel mirasımızla buluşturmak istiyoruz. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin ufkunu açıyor, kaynaşmalarını sağlıyor. Her öğrencimiz bir kültür elçisi. Mezun olduktan sonra gittikleri yerlerde ilimizin güzelliklerini anlatacak, kentin tanıtımına katkı sunacaklar. Etkinliği bu nedenle önemli buluyoruz." dedi.

        - "Kültürel mirasımıza sahip çıkmak istiyoruz"

        Diyarbakır'dan gelen Ziraat Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hümeyra Uludağ, düzenlenen etkinliklerin öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

        Akdamar Adası'na ilk kez gittiğini belirten Uludağ, "Van tarihi mekanları ve doğasıyla güzel bir şehir. Burayı çok seviyorum. Eğitim gördüğümüz ili gezerek tanıyoruz. Aynı zamanda çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan rektörümüze, hocalarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Van YYÜ Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Tuğba Sereş, ilk defa görme fırsatı bulduğu Akdamar Adası'nda farklı bir güzellikle karşılaştığını anlattı.

        Herkesi Van'ı ve adayı görmeye davet eden Sereş, "Kültürel mirasımıza sahip çıkmak istiyoruz. Düzenlenen etkinliği çok anlamlı buluyorum. İnsanları, çevreyi temiz tutmaları konusunda da duyarlı olmaya yönlendiriyoruz." dedi.

        Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü öğrencisi Ali Osman Yıldız da "Buradaki tarihi yapılar insanı çok etkiliyor. Etkinlikte güzel zaman geçirdik, çevre temizliği yaptık, çöpleri topladık. Tarihi mekanlarımızın temiz olmasına önem veriyoruz. Hem geziyor hem de tarihimizi öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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