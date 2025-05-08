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        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:18
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        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığının önüne yürüdü.

        Bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, dağa kaçırılan çocukları için başlattıkları eylemlerine devam ettiklerini söyledi.

        Yıllardır kızından haber alamadığını belirten Sancar, şunları kaydetti:

        "14 yıldır evlat acısı çekiyorum. Her hafta bir umutla buraya geliyorum. Kızım devlet güçlerimize teslim olsun. Burada son nefesime kadar düşmanların karşısında mücadeleye devam edeceğim. Evlat acısının tarifi yok, evlat hiçbir şeye benzemez. Mücadelemiz evlat mücadelesi. Kendi çocuklarının eline kalem, bizim çocuklarımıza da silah verdiler."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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