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        Vanlılar, Vanspor'un maçını dev ekrandan izlendi

        Van'da vatandaşlar, Artı Değer Vanspor'un 2. Lig Play-Off turu ilk maçında Menemen Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 21:29 Güncelleme: 08.05.2025 - 21:33
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        Vanlılar, Vanspor'un maçını dev ekrandan izlendi
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        Van'da vatandaşlar, Artı Değer Vanspor'un 2. Lig Play-Off turu ilk maçında Menemen Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.

        Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Van Kent Meydanı'nda maç için dev ekran kuruldu.

        Maçı kurulan dev ekrandan izlemek için kent meydanını dolduran vatandaşlar, müsabakanın başlangıcında Vanspor takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.

        Karşılaşmayı seyreden Vanlılar, maç boyunca alkışlarla takımlarını destekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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