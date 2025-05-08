Vanlılar, Vanspor'un maçını dev ekrandan izlendi

Maçı kurulan dev ekrandan izlemek için kent meydanını dolduran vatandaşlar, müsabakanın başlangıcında Vanspor takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Van'da vatandaşlar, Artı Değer Vanspor'un 2. Lig Play-Off turu ilk maçında Menemen Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.

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