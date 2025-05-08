Vanlılar, Vanspor'un maçını dev ekrandan izlendi
Van'da vatandaşlar, Artı Değer Vanspor'un 2. Lig Play-Off turu ilk maçında Menemen Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.
Van'da vatandaşlar, Artı Değer Vanspor'un 2. Lig Play-Off turu ilk maçında Menemen Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Van Kent Meydanı'nda maç için dev ekran kuruldu.
Maçı kurulan dev ekrandan izlemek için kent meydanını dolduran vatandaşlar, müsabakanın başlangıcında Vanspor takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.
Karşılaşmayı seyreden Vanlılar, maç boyunca alkışlarla takımlarını destekledi.
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