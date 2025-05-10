Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vanlı annenin fedakarlığı engelli 3 çocuğunu hayata bağlıyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Tuşba ilçesinde kas hastası oldukları için yürüyemeyen 3 çocuğuna gözü gibi bakan 40 yaşındaki Özgül Olgun, yaşamını evlatlarına adadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vanlı annenin fedakarlığı engelli 3 çocuğunu hayata bağlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Tuşba ilçesinde kas hastası oldukları için yürüyemeyen 3 çocuğuna gözü gibi bakan 40 yaşındaki Özgül Olgun, yaşamını evlatlarına adadı.

        Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan Özgül ve Şerafettin Olgun çiftinin Nafiye (14), Muhammed Nasır (15) ve Ruken (16) isimli çocuklarına 8 yaşına girdiklerinde kas erimesi olarak bilinen Limb-Girdle Musküler Distrofi (LGMD) tanısı konuldu.

        Kasları giderek zayıfladığı için yürüyemeyen ve zamanla yatağa bağımlı hale gelen çocuklar, birçok sağlık kuruluşuna başvurmalarına rağmen tedavilerinde olumlu yanıt alamadı.

        Tekerlekli sandalyelerle ulaşımlarını sağlayan bedensel engelli çocuklar, annelerinin fedakarlığı sayesinde hayata sımsıkı bağlandı.

        Evlatlarının durumuna üzülse de mücadeleyi hiç bırakmayan anne, eşinin de desteğiyle çocuklarının oturmasından kalkmasına, yemesinden içmesine kadar her ihtiyacıyla ilgileniyor.

        Çocuklarının bakımlarını özenle yapan fedakar anne, bir an bile yanlarından ayrılmadıkları evlatlarına kol kanat geriyor, "bebek" gibi bakıyor.

        - "Çocukların hem annesi hem de arkadaşıyım"

        Anne Olgun, AA muhabirine, eşiyle hayatlarını engelli çocuklarına adadıklarını söyledi.

        Bütün zamanını çocuklarıyla geçirdiğini belirten Olgun, "Çocukların durumlarından dolayı eşim çalışmıyor. Yıllardır çocuklarımızın bakımlarını birlikte yapıyoruz. Dışarı çıkıp vakit geçirmek istiyoruz. Çocuklarımı arabaya bindirip, gezdirmek istiyoruz ama maddi durumumuz el vermediği için yapamıyoruz. Zamanımızı evde geçiriyoruz." dedi.

        Çocukların tedavileri için mücadele ettiklerini dile getiren Olgun, şunları kaydetti:

        "Çocukların hem annesi hem de arkadaşıyım. Beraber oyunlar oynuyoruz, onların tüm bakımlarını yapıyorum, yemek yediriyorum. Onlar benim başımın tacı. Zor bir durum, Allah kimseye göstermesin. Çocuklarım gözlerimin önünde eriyor. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Bir anne olarak çocuklarım için destek istiyorum. Çocuklarımın yürümelerini ve koşmalarını görmek istiyorum. Çocuklar sürekli dört duvar arasında zaman geçiriyor."

        Baba Şerafettin Olgun ise "Çocuklarım 8 yaşına kadar yürüyebiliyorlardı, okula gidiyorlardı. Bu yaştan sonra çocukların bacaklarında sertleşme, güçsüzleşme ve yürümeme sorununun oluştuğunu fark ettik. Doktora götürdüğümüzde çocukların kas hastası olduklarını öğrendik. Anneleri, en büyük destekçimiz. O olmadan bir şey yapamıyorum. İkimiz de sürekli çocuklarla ilgileniyoruz. Çocuklarımıza hem annelik hem babalık hem de arkadaşlık yapıyoruz." diye konuştu.

        Yürüyemediği için üzüldüğünü ifade eden Ruken Olgun da "Annem ve babam hem kolumuz hem de kanadımız oluyorlar. Onlar olmadan yaşayamam. İkisini de çok seviyorum. Güzel bir aileye sahibim. En büyük hayalim Beşiktaş maçına gitmek." dedi.

        Muhammed Nasır Olgun, "Anne ve babam büyük bir vefa örneği gösteriyorlar. Bizim için çok mücadele ediyorlar. Anneler Günü'nde anneme hediye alacağım." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri

        Benzer Haberler

        Van'da öğretmenler 3 yıldır sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor
        Van'da öğretmenler 3 yıldır sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor
        Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı
        Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı
        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Filistin haritası koreografisi oluşturd...
        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Filistin haritası koreografisi oluşturd...
        Van'da parklarda temizlik ve onarım çalışması yapıldı
        Van'da parklarda temizlik ve onarım çalışması yapıldı
        Van YYÜ'den iki sporcu, muaythai şampiyonasında Türkiye birincisi oldu
        Van YYÜ'den iki sporcu, muaythai şampiyonasında Türkiye birincisi oldu