Van'da tır dorsesindeki gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan tırın dorsesindeki gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan tırın dorsesindeki gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Van-Ağrı kara yolunda durdurulan bir tırda arama yapan ekipler, tırın dorsesinde oluşturulan gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakaladı.
Tıra el koyan ekipler, göçmenleri İl Göç İdaresi'ne teslim etti.
Gözaltına alınan sürücü A.S, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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