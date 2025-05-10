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        Van'da tır dorsesindeki gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan tırın dorsesindeki gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 21:02 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:02
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        Van'da tır dorsesindeki gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan tırın dorsesindeki gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Van-Ağrı kara yolunda durdurulan bir tırda arama yapan ekipler, tırın dorsesinde oluşturulan gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakaladı.

        Tıra el koyan ekipler, göçmenleri İl Göç İdaresi'ne teslim etti.

        Gözaltına alınan sürücü A.S, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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