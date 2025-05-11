Güvenlik korucusu anne, silah arkadaşlarıyla vatan nöbetinde

EMRE ILIKAN/ALİ ÇELİK - Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan üç çocuk annesi güvenlik korucusu Nazan Gülce, vatan savunmasında güvenlik güçleriyle omuz omuza mücadele yürütüyor.

Anadolu Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü açıktan okuyan Gülce, 4 yıl önce güvenlik korucusu olmaya karar verdi.

Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığınca verilen zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan Gülce, huzur ve güvenliğin sağlanması için zor şartlarda görev yapan Mehmetçik ile omuz omuza görevlere çıkmaya başladı.

Bir yandan ev işlerini yapan, 3 çocuğuyla ilgilenen Gülce, diğer yandan da gururla taşıdığı üniformasıyla vatan nöbeti tutuyor, düzenlenen faaliyetlere katılıyor.

42 yaşındaki Gülce'ye silah arkadaşları, pasta ve karanfillerle Anneler Günü sürprizi yaptı.

Görev başındayken yapılan sürpriz karşısında şaşıran ve duygulu anlar yaşayan Gülce, mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

- "Bu görevi yapmak gurur verici"

Gülce, AA muhabirine, ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapmanın büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Verilen her görevi hakkıyla yerine getirmeye çalıştığını belirten Gülce, "Bir kadın, bir anne olarak bu görevi yapmak gurur verici. Zorlu arazi ve ağır kış şartlarına rağmen terör ve her türlü yasa dışı olayla mücadele ediyoruz. Mesleğimi, üniformamı, vatanımı çok seviyorum. Hem annelik yapmak hem de vatanı savunmak menfaatsiz bir sevgi." diye konuştu.

Her mesleğin kendine özgü zorluklarının olduğunu ifade eden Gülce, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarım bana Anneler Günü dolayısıyla sürpriz yaptı. Çok duygulandım, mutlu oldum. Sorunlarımızla yakından ilgilenen, her konuda yardımcı olan komutanlarımıza, silah arkadaşlarıma teşekkür ederim. Üç çocuk annesiyim. Çocuklarıma bakmakla yükümlüyüm. Hem evimin işlerini hem de görevimi severek yapıyorum. Annelik de vatanı savunmak da güzel duygular. Zor bir coğrafyada görevimizi en iyi şekilde yapma gayretindeyiz. Bizim için asıl olan vatanı korumaktır. Görevimizi bu sevgiyle yapıyoruz. Bu duygularla tüm fedakar annelerin gününü kutluyorum."