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        Van'da yasa dışı bahis operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        Van'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 11.05.2025 - 20:20
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        Van'da yasa dışı bahis operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
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        Van'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 29 Nisan ve 6 Mayıs'ta düzenlenen 2 operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 10 bilgisayar, 18 cep telefonu ve 24 sim kartı ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis platformları aracılığıyla bahis oynadığı tespit edilen 29 kişiye 2 milyon 385 bin 76 lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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