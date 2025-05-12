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        AK Parti Gürpınar Kadın Kolları Başkanı Ilıkan, güvenlik korucusu anneleri ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:21
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        AK Parti Gürpınar Kadın Kolları Başkanı Ilıkan, güvenlik korucusu anneleri ziyaret etti
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        VANAA)- AK Parti Gürpınar İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Ilıkan, ilçede görev yapan güvenlik korucusu annelerin gününü kutladı.

        Kadın güvenlik korucularını görev başında ziyaret eden Ilıkan, onlarla sohbet etti, karanfil vererek Anneler Günü'nü kutladı.

        Ilıkan, yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nde ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapan korucularıyla bir araya geldiklerini belirtti.

        Tüm annelerin gününü kutlayan Ilıkan, "İlçemizde fedakarca görev yapan güvenlik korucusu annelerimizi ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın selamlarını ilettik, taleplerini dinledik. Ülkenin her yerinde vatan nöbetinde olan askerimize, jandarmamıza, polisimize, güvenlik korucularımıza selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin." diye konuştu.

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