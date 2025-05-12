Van'da 147 kilo 813 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 147 kilo 813 gram uyuşturucu ile 32 bin 545 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 147 kilo 813 gram uyuşturucu ile 32 bin 545 sentetik ecza hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolaması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 4-11 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 125 kilo 800 gram eroin, 16 kilo esrar, 6 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ve 32 bin 545 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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