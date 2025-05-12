Van'da terör soruşturmaları kapsamında 14 şüpheli yakalandı
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 4-11 Mayıs'ta yürütülen çalışmalarda 12 terör örgütü PKK/KCK ve 2 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
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