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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:23
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-11 Mayıs'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 14 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, tabanca, silah parçası, 18 tabanca fişeği, 9 bin 223 paket sigara, 188 litre akaryakıt, 65 bin 66 tarımsal ilaç, 40 litre etil alkol, 7 bin 923 cinsel içerikli ürün, 3,2 kilogram çay ve tefecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda 1258 evrak, 14 çek, 2 bin 80 senet ve 676 fatura ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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