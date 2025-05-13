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        Van'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Van'da Vali Ozan Balcı başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:22 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:38
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        Van'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Van'da Vali Ozan Balcı başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Balcı, Van'ın huzuru ve vatandaşların güvenliği için ilde 5 bin 138 polis ve 4 bin 473 jandarma personelinin görev yaptığını söyledi.

        Nisanda kolluk birimlerince yapılan çalışmalarda 1488 olaya müdahale edildiğini ve olayların aydınlatılma oranının yüzde 97 olduğunu belirten Balcı, "Terörle mücadele faaliyetlerinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine karşı mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam etmekte olup ilimizde terör örgütlerine yönelik 43 operasyonda, 87 şahsa adli işlem yapılmış ve 10 şüpheli tutuklanmıştır. Asayiş olaylarında, 167 mal varlığına karşı, 655 kişilere karşı, 38 hırsızlık, 28 dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir." dedi.

        Suç ve suçlarla mücadelenin aralıksız devam ettiğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

        "668 aranması bulunan şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Bu şüphelilerin 263'ü hapis cezası, 405'i de ifadeye yönelik aranması bulunan şahıslardır. Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Güvenli Okul Projesi kapsamında okul çevrelerinin daha güvenli hale getirilmesi, çocuk ve gençlerin daha sağlıklı, güvenli bir eğitim alabilmeleri için 65 okul çevresinin ziyareti yapıldı. Okul çevresinde bulunan 59 park-bahçe, 42 kahvehane ve 30 diğer umuma açık yer kontrol edildi."

        Tedbirlere rağmen kentte 150 trafik kazasının meydana geldiğini anımsatan Balcı, trafik kazalarında 254 kişinin yaralandığını, 6 vatandaşın da hayatını kaybettiğini kaydetti.

        Vali Balcı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen 213 operasyonda 133 insan kaçakçısı hakkında işlem yapıldığını, 600 düzensiz göçmenin de yakalandığı bilgisini paylaştı.

        Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına da değinen Balcı, şöyle devam etti:

        "135 operasyon yapılarak 168 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 6 kilogram eroin, 246 kilogram sentetik uyuşturucu, 37 kilogram skunk ve 745 sentetik ecza ele geçirilmiştir. Madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele alanında vatandaşlarımızın farkındalığının artırılması ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi amacıyla 30 etkinlikte 596'sı anne/anne adayı olmak üzere bin 781 kişiye bilgilendirme yapılmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 116 silah, 50 bin 558 paket sigara, 183 cep telefonu, 6 bin 356 litre akaryakıt, 69 elektronik sigara, sahte yol izin belgesi, 66 kilo 668 gram altın, 105 bin 600 makaron, 31 bin 750 ilaç, 9 milyon 760 bin lira, 107 bin Dolar ve 103 bin Euro ele geçirildi.

        Nisan'da 153 siber olayının meydana geldiğini belirten Balcı, 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını aktardı.

        Toplantıya, İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Önder Koç, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Fırat, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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