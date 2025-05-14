Van'da çocuklar, kentin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı
Van'da 12-14 yaş aralığındaki 120 çocuk, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında kentin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları fotoğrafladı.
Van'da 12-14 yaş aralığındaki 120 çocuk, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında kentin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları fotoğrafladı.
Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, "120 Çocuğumuzla Van'ı Fotoğraflıyoruz, Çocukların Gözünden Van" adıyla şenlik düzenledi.
Kentteki okullardan belirlenen 120 çocuk, eğitmenlerin gözetiminde kentteki doğal güzelliklerin bulunduğu alanları ve tarihi mekanları gezerek fotoğraflar çekti.
Van'ın güzelliklerini kadrajlarına yansıtan çocuklar, fotoğraf çekiminin inceliklerini de öğrendi.
Öğrencilerin çektiği fotoğraflar, 30 Mayıs'ta düzenlenecek fotoğraf sergisinde sanatseverlerle buluşturulacak.
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