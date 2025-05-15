Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vanlı öğrencilerin robot kol projesi, 42 ülkenin katıldığı yarışmada birinci oldu

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da geliştirilen Endüstriyel Robot Kol Projesi, Romanya'da düzenlenen ve 42 ülkenin katıldığı "EUROINVENT 2025 Uluslararası Buluşlar Yarışması"nda birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:15 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vanlı öğrencilerin robot kol projesi, 42 ülkenin katıldığı yarışmada birinci oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da geliştirilen Endüstriyel Robot Kol Projesi, Romanya'da düzenlenen ve 42 ülkenin katıldığı "EUROINVENT 2025 Uluslararası Buluşlar Yarışması"nda birinci oldu.

        Avrupa Mucitler Federasyonu Türkiye Temsilciliği bünyesindeki İnnobot Robotik Kodlama Akademisi ile Başak Fen Teknik Kolejince, renkleri ayırt ederek paketleme alanında kolaylık sağlayan Endüstriyel Robot Kol Projesi başlatıldı.

        Elektrik ve elektronik mühendisi olan Innobot Robotik Kodlama Akademisi Yazılım Öğretmeni Yusuf İzgi ve 21 öğrencisi, 4 aylık çalışma sonucu tasarladıkları endüstriyel robot kol ile 8-10 Mayıs'ta Romanya'da düzenlenen "EUROINVENT 2025 Uluslararası Buluşlar Yarışması"na katıldı.

        Vanlı öğrenciler, 42 ülkeden 127 projenin yer aldığı yarışmada ilk etapta liseliler grubunda 5 kurumdan ödül aldı. Öğrencilerin tasarladığı proje, daha sonra jüri üyelerince üniversiteliler arası klasmana çıkarıldı.

        Burada yapılan değerlendirmelerde de Vanlı öğrencilerin projesi birincilik ödülüne layık görüldü. Projede yer alan 21 lise öğrencisi de Romanya ve Belçika'daki devlet üniversitelerine "kabul" aldı.

        - "Bu sene ilk kez biz birinci olduk"

        İzgi, AA muhabirine, yarışmaya davet alır almaz projeyi geliştirme çalışmasına başladıklarını söyledi.

        Yarışmaya 42 ülkeden 127 takımın katıldığını belirten İzgi, şunları kaydetti:

        "İlk etapta inovasyon ve yaratıcılık kategorisinde liseliler grubunda yarıştık ve 5 farklı kurumdan ödül aldık. Jüri üyeleri sanayi alanında kullanılacak pratik bir robot kol gördükleri için çok şaşırmışlardı. Bizi üniversiteliler arası değerlendirmeye kabul ettiler. Bu yarışmada 9 yıldır Moskova Üniversitesi birinci oluyormuş. Bu sene ilk defa biz birinci olduk. Çok heyecanlıyız. Bu başarının sonucunda 2 farklı üniversiteden toplam 21 öğrencinin kabulünü aldık. Öğrencilerimiz Belçika ve Romanya'da devlet üniversitelerinde okuyabilecekler. Bu proje sayesinde gerçekleşti."

        Projenin çok fazla işçiye ihtiyaç duyulmadan kargolama ve paketleme alanında kullanılabildiğini anlatan İzgi, şu bilgileri verdi:

        "İki farklı yazılım dili kullandık; Arduino ve Python. Pythonda görüntü işleme kısmını yapıyoruz. 3 farklı rengimiz var; mavi, kırmızı ve yeşil. Kamera bu 3 rengi ayırt ettikten sonra robot kolun eksenlerine komut gönderiyor. Bu komutlar sayesinde robot kol hareket ediyor. Mavi parçayı algıladıysa alıp ilgili bölmeye, kırmızı parçaysa alıp ilgili bölmeye yerleştiriyor ve bu şekilde devam ediyor. İlerleyen zamanda renkten ziyade barkot sistemine dönüştürmeyi planlıyoruz. Projemizi kargo şirketlerinin kullanımına sunmayı hedefliyoruz."

        İzgi, kargo şirketlerinde zamanın çok önemli olduğunu dile getirerek, "Ülkemizde benzer cihazlar var ama hepsinin kullanıldığı alanlar farklı. Bizim farklılığımız yazılım, yani görüntü işleme kısmı oluyor. Görüntü işleme sayesinde mekanik kısmına komut gönderebiliyoruz. Araba sektöründe robot kollar kullanılıyor ancak hazır parçayı alıp yerleştiriyor. Yani yazılımında bir değişiklik olmuyor. Bizim en büyük avantajımız, kendi kendine karar verebiliyor ve parçayı nereye koyarsak koyalım yeni yazılım istemeden bunu hesaplıyor, ölçüyor, ona göre alıp yerleştirebiliyor." diye konuştu.

        - "Avrupa'nın en büyük yarışması"

        Avrupa Mucitler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Mehrdad Fojlaley de Türkiye'yi ve Van'ı bu büyük ve prestijli yarışmada temsil eden öğretmen ve öğrencilerle gurur duyduğunu belirtti.

        "EUROINVENT 2025"in 17'nci yarışmasının Romanya'nın Yaş (Laşi) kentinde yapıldığını bildiren Fojlaley, "Öğrencilerimiz robot kol projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü. Bu yarışma, Avrupa'nın en büyük yarışması. Romanya'da ilgili bakanlığın himayesinde gerçekleşti. Tüm Avrupa ülkelerinden katılım sağlandı. Öğrencilerimiz büyük başarıya imza attı, hepsini tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

        Öğrencilerden Taha Demir ise ülkeye ve Van'a böyle başarı getirdikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

        Projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirten Edanur Karaçavuşoğlu, büyük başarı elde ettiklerini kaydederek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

        Okul Müdürü Mustafa Kemal Özvan da öğrencileri ve öğretmenleriyle gurur duyduklarını ifade ederek, "Yusuf hocamız ve öğrencilerimiz, okulumuzun ve Van'ın başarısını Avrupa'ya taşıdı. Hepsine teşekkür ederiz. Bizi ve Van'ı mutlu ettiler. Bu başarı bütün gençlerimizi, Van'daki öğrencilerimizi motive edecektir." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Minik Elif 5'inci kattan düştü! Yürekler yandı!
        Minik Elif 5'inci kattan düştü! Yürekler yandı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...

        Benzer Haberler

        Van'ın sağlık neferleri yollarını gözleyen engellilerin ayağına gidiyor
        Van'ın sağlık neferleri yollarını gözleyen engellilerin ayağına gidiyor
        Dördüncü çocuk sevincini korucuyu aile olarak yaşadılar
        Dördüncü çocuk sevincini korucuyu aile olarak yaşadılar
        Van'da yüksek kesimlere kar yağdı
        Van'da yüksek kesimlere kar yağdı
        Van'da nakliye aracında 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi, 2 tutuklama
        Van'da nakliye aracında 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi, 2 tutuklama
        Van'da 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi
        Van'da 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi
        Van'da çocuklar, kentin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini fotoğraf...
        Van'da çocuklar, kentin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini fotoğraf...