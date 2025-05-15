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        Van ve Bitlis'te Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

        Van ve Bitlis'te, Aile Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:24
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        Van ve Bitlis'te Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
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        Van ve Bitlis'te, Aile Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Van'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, "Ailemiz Geleceğimiz" yazılı dövizlerle Valilik önüne kadar yürüdü.

        İl Müdürü İsmetullah Altun, gazetecilere, aile kurumunun önemini anlatmak ve farkındalığı artırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Ailenin toplumun temel dinamiği olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bu yıl Aile Yılı ilan edildi. Bu yıl hem evlenecek gençlerle ilgili hem doğum yardımıyla alakalı birtakım hizmetler ön plana çıkarıldı. Bu hizmetlerimiz şu an devam ediyor. Aile kurumunu tanıtan, ön plana çıkaran, önemini vurgulayan etkinlikler de gerçekleştireceğiz. Bugün burada bütün katılımcılara ve tedbir alan güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum."

        Bitlis'te de Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen katılımcılar, Sosyal Hizmet Merkezi önüne kadar yürüdü.

        Yürüyüşe, Vali Ahmet Karakaya, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, kurum amirleri ve aileler katıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen program, toplu fotoğraf çekimi ve kurum çalışanlarına başarı belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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