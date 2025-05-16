Başkale'de Kur'an kursu kapanış töreni yapıldı

Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere başarı dileyen Erdoğan, "Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle donanmış bir şekilde yetişmesine katkı sağlayan ve bu anlamlı etkinlikte emeği geçen hocalarımıza ve velilerimize teşekkür ederim." dedi.

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