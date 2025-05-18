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        Van'da "Gençlik Tarihe Pedal Çeviriyor" etkinliği düzenlendi

        Van'ın Erciş ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla "Gençlik Tarihe Pedal Çeviriyor" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 10:12 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:12
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        Van'da "Gençlik Tarihe Pedal Çeviriyor" etkinliği düzenlendi
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        Van'ın Erciş ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla "Gençlik Tarihe Pedal Çeviriyor" etkinliği yapıldı.

        Kaymakamlık tarafından organize edilen etkinlik için bisiklet tutkunları, ilçe merkezinde bir araya geldi.

        Vanyolu Caddesi'ni kullanan 101 katılımcı, Kara Yusuf Bey Kümbeti'ne kadar yaklaşık 30 kilometre pedal çevirdi.

        Kaymakam Murat Karaloğlu, gazetecilere, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

        Gençlerin tarihlerini bilmesinin önemli olduğunu belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Etkinliğe katılan tarih öğretmenlerimiz, gençlerimize Kara Yusuf Bey Kümbeti'ni anlattı. Bu tür etkinlikleri destekliyoruz. 15. yüzyılda yapılan, Karakoyun Hükümdarı Kara Yusuf Bey'e ait kümbet, ilçemizde 23 Ekim-9 Kasım 2011'de depremlerde hasar görmüştü. Valiliğimiz himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle restore edildi. Tarihi eserlerimizi korumaya devam edeceğiz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim."

        Erciş Fen Lisesi'nde tarih öğretmeni Şifaye Türk ise etkinliği anlamlı bulduğunu ifade ederek, "101 kişinin katılımıyla bisiklet turu düzenlendi. Gençlerimize Kara Yusuf Kümbeti ile bölgenin tarihini anlattık. Verimli geçti. Bu tür etkinliklerin sık yapılmasını istiyoruz." dedi.

        Çevre temizliği yapan katılımcılara, Kızılay çorba ikram etti.

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