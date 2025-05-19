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        Başkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

        Van'ın Başkale ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:15
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        Başkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı.

        Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün çelenginin sunulmasıyla başlayan tören, kapalı spor salonunda devam etti.

        Okullarda eğitim gören öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları ve spor gösterileri yaptığı törende, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        19 Mayıs konulu resim sergisi ve kortej yürüyüşüyle sona eren törene, Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Belediye Başkan Vekilli Bazi Botan, Cumhuriyet Savcısı Mert Akşaroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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