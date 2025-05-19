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        Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

        Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:53
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        Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
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        Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 12-18 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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