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        Van'da gönüllü gençler ziyaret ettikleri okullara mutluluk taşıdı

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Gevaş ilçesindeki Gençlik Merkezi gönüllüleri, merkez ve kırsal mahallelerde düzenledikleri etkinliklerle öğrencileri eğlendirdi, bazı okulların dış duvarlarını ve sınıfları boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:43 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:43
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        Van'da gönüllü gençler ziyaret ettikleri okullara mutluluk taşıdı
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        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Gevaş ilçesindeki Gençlik Merkezi gönüllüleri, merkez ve kırsal mahallelerde düzenledikleri etkinliklerle öğrencileri eğlendirdi, bazı okulların dış duvarlarını ve sınıfları boyadı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi gönüllüleri, güzel bir gün yaşatmak istedikleri öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitim görmelerine öncülük etmek için kendilerine tahsis edilen araçla mahalleleri dolaşmaya başladı.

        Bugüne kadar ilçe sınırlarındaki 55 okula giden, bazılarını 2-3 kez ziyaret eden gönüllüler, yaptıkları etkinlik ve çalışmalarla bir sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

        Çocuklarla oyunlar oynayıp eğlenmelerini sağlayan 20 kişilik ekip, 23 okulun dış duvarlarını ve sınıflarını boyayıp öğrencilerin daha ferah ortamda eğitim görmelerine katkı sundu.

        Son olarak Dilmetaş İlkokulunu ziyaret eden, öğrencilerle mısır patlatan, palyaço kıyafetleriyle gösteriler sahneleyen gençler, ip atlama, yakan top, mendil kapmaca gibi oyunlarla çocukları eğlendirdi.

        Etkinlikte mini konser veren, okulun duvarlarına çizgi film karakterleri çizip boyayan gençler, bu tür etkinlikleri sürdürmek istiyor.

        - "İlçe merkezi ve kırsaldaki tüm mahallelerimizi ziyaret ettik"

        Gevaş Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Ergenç, AA muhabirine, kırsallardaki öğrencilerle bir araya gelerek keyifli vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Çocuklara güzel ortam oluşturduklarını anlatan Ergenç, şunları kaydetti:

        "Gönüllü arkadaşlarımızla kırsaldaki okullarımızı boyuyoruz, duvarlara çizgi film karakterleri çiziyoruz, çocuklarla oyunlar oynuyoruz. İlçe merkezi ve kırsaldaki tüm mahallelerimizi ziyaret ettik. Bazı okullarımıza birden fazla gittik. Etkinliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz okulların bazılarının dış ceplerini ve sınıfları boyuyoruz. 20 gönüllü arkadaşımızla Dilmetaş Mahallesi'nde farklı etkinlik yapıp, çocuklarla okulun girişine resim çizdik, duvarları renklendirdik. Çocuklara hem kendimizi tanıttık hem de onların keyifli vakit geçirmelerini sağladık. Sosyal medyadan bize ulaşan öğretmenlerimizin okullarına gidiyoruz. Gittiğimiz her yerde çocukların mutluluğunu gözlerinden okuyabiliyoruz."

        - "Uzun zamandır çocukların bu kadar eğlendiğine şahit olmamıştım"

        Okulun öğretmeni Ayşenur Orakçı da "Gençlik merkezi gönüllüsüyüm. Arkadaşlarımla eskiden kırsal kesimlerdeki okullara etkinlik düzenlemek için giderdim. Gönüllü arkadaşları okuluma davet ettim. Ev sahipliğini yaptığım programda keyifli vakit geçirdik. Uzun zamandır çocukların bu kadar eğlendiğine şahit olmamıştım." dedi.

        Gönüllü üniversite öğrencisi Memet Caner Adalı da çocukların keyifli vakit geçirmesi için etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

        Etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Caner, "Çocukların mutlu olmaları için birlikte mısır patlattık. Oyunlar oynayıp türkü söyledik. Üniversiteye hazırlandığım dönemlerde gençlik merkezlerindeki arkadaşlardan ilham alarak gönüllü oldum. Çocuklarla bir araya gelmek güzel bir duygu." diye konuştu.

        2. sınıf öğrencisi Edanur Beyazıt, eğlenceli vakit geçirdiklerini bildirerek, "Palyaçoyu gördük, bizim için çok güzel oldu. Buraya gelen ağabeylerime ve ablalarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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