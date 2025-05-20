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        Van'da "Müzeler Haftası" etkinliklerle kutlandı

        Van Müze Müdürlüğünce"Müzeler Haftası" kapsamında etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:13
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        Van'da "Müzeler Haftası" etkinliklerle kutlandı
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        Van Müze Müdürlüğünce"Müzeler Haftası" kapsamında etkinlikler yapıldı.

        Müzenin konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Arkeolog ve fotoğrafçı Seyithan Adog'un "Aile" konulu fotoğraf sergisinin ziyarete açıldığı programda, Van Olgunlaşma Enstitüsü'nce tarihi ve geleneksel motiflerle hazırlanan kıyafetler ve filografi tabloları sergilendi.

        Programda konuşan Müze Müdürü Bülent Demir, müzelerin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Müzeler aracılığıyla medeniyetlerin sosyal, siyasal ve inanç sistemlerini geleceğe taşıdığını belirten Demir, şunları kaydetti:

        "Kültür ve Turizm Bakanlığının çağdaş müzecilik anlayışı kapsamında dizayn ettiği Van Müzesi, ülkenin en önemli müzelerinden biridir. Müzenin envanterine kayıtlı 43 bin 11 eser bulunmaktadır. Bunlardan 2 bin 511'i sergilenmektedir. Van Gölü Havzası, Mezopotamya, Güney Kafkasya ve İran arasındaki kavşak konumu nedeniyle Paleolitik Dönem'den günümüze önemli arkeolojik alanlara ev sahipliği yapmıştır. Sergilenen eserler, bu coğrafyada yaşamış tüm medeniyetlerin hikayesini içerisinde barındırır."

        Konuşmanın ardından Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel sergi alanlarını gezdi.

        Etkinlikler, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

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