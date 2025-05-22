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        Van'da polis KADES uygulamasını tanıttı

        Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:58 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:58
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        Van'da polis KADES uygulamasını tanıttı
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        Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamasına göre, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı arttırmak ve daha çok vatandaşa ulaşmak amacıyla bilgilendirme, broşür dağıtımı, konferans ve eğitimler devam ediyor.

        Bu kapsamda, 14-21 Mayıs'ta ekipler, il genelinde 492 kadına KADES uygulamasını tanıttı.

        "Kadına El Kalkamaz" sloganı ile 1500 erkeği de bilgilendiren ekipler, vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi, akran zorbalığı, genel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, iletişim yoluyla ve telefonla dolandırıcılık, gayrimenkul ve araç alım-satımlarında dolandırıcılık, hırsızlık, sahte para, UYUMA uygulaması, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve boğulma vakalarıyla ilgili de bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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