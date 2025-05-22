Van'da polis KADES uygulamasını tanıttı

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamasına göre, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı arttırmak ve daha çok vatandaşa ulaşmak amacıyla bilgilendirme, broşür dağıtımı, konferans ve eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda, 14-21 Mayıs'ta ekipler, il genelinde 492 kadına KADES uygulamasını tanıttı.

"Kadına El Kalkamaz" sloganı ile 1500 erkeği de bilgilendiren ekipler, vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi, akran zorbalığı, genel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, iletişim yoluyla ve telefonla dolandırıcılık, gayrimenkul ve araç alım-satımlarında dolandırıcılık, hırsızlık, sahte para, UYUMA uygulaması, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve boğulma vakalarıyla ilgili de bilgi verdi.