Van'da bağ ve bahçelerde çalışanlara "kene" uyarısı
Van'da Halk Sağlığı Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ferdane Şeyma Toplu, bağ ve bahçelerde çalışanları kene ısırmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Van'da Halk Sağlığı Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ferdane Şeyma Toplu, bağ ve bahçelerde çalışanları kene ısırmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Toplu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğunu söyledi.
Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların kene ısırmasına karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirten Toplu, "Kene ısırması, erken müdahale edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Vatandaşların yaz aylarında doğada daha fazla zaman geçirilmesiyle kene temaslarında artış gözlemleniyor. Kene tutunması durumunda kesinlikle çıplak elle müdahale edilmemeli. Vatandaşlarımız bu gibi durumlarda en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı. Kenenin bilinçsizce çıkarılması, virüsün vücuda yayılma riskini artırır." dedi.
KKKA hastalığının erken dönem belirtilerinin genellikle grip benzeri semptomlarla ortaya çıktığını ifade eden Toplu, şunları kaydetti:
"Ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrıları, mide bulantısı ve ishal gibi belirtiler görülebilir ancak ağır vakalarda burun, diş eti ve iç organ kanamaları gibi hayati tehlike oluşturabilecek semptomlar da gelişebilir. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan, kırsal bölgelerde yaşayan bireylerde daha sık görülebiliyor. Açık alanda çalışan vatandaşların uzun kollu giysiler tercih etmesi, pantolon paçalarını çorap içine alması ve dönüşte vücutlarını detaylı şekilde kontrol etmeleri gerekiyor. Amacımız hastalığı önlemek. Bu noktada vatandaşlarımızın duyarlı olması ve erken müdahaleyi ihmal etmemesi büyük önem taşıyor."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.