Van'da bağ ve bahçelerde çalışanlara "kene" uyarısı

Van'da Halk Sağlığı Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ferdane Şeyma Toplu, bağ ve bahçelerde çalışanları kene ısırmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Toplu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların kene ısırmasına karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirten Toplu, "Kene ısırması, erken müdahale edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Vatandaşların yaz aylarında doğada daha fazla zaman geçirilmesiyle kene temaslarında artış gözlemleniyor. Kene tutunması durumunda kesinlikle çıplak elle müdahale edilmemeli. Vatandaşlarımız bu gibi durumlarda en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı. Kenenin bilinçsizce çıkarılması, virüsün vücuda yayılma riskini artırır." dedi.

KKKA hastalığının erken dönem belirtilerinin genellikle grip benzeri semptomlarla ortaya çıktığını ifade eden Toplu, şunları kaydetti: