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        Van'da yapımı tamamlanan 4 gençlik merkezi hizmete açıldı

        Van Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan 4 gençlik merkezi törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:01
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        Van'da yapımı tamamlanan 4 gençlik merkezi hizmete açıldı
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        Van Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan 4 gençlik merkezi törenle hizmete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesince İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirebileceği 4 gençlik merkezi binası inşa edildi.

        İpekyolu ilçesindeki Selimbey Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Urartu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende 4 merkez, hizmete açıldı.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, törende, eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültür hizmetlerine, ulaşımdan iletişime ve kırsal altyapı gibi birçok alanda çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Vatandaşların geleceğine yatırım yapmaya çalıştıklarını belirten Balcı, şöyle konuştu:

        "Van'ı Türkiye'nin geleceğine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çocuklar ve gençler hayallerini gerçekleştirsin diye mazeret üretmeden canla başla çalışıyoruz. Kentimizde 100 milyar liralık bir yatırım çalışması var, üç yılda bitirmeyi planlıyoruz. Bu yatırımlar bittiğinde 25 bine yakın bir istihdam alanı oluşturacak. Bunun yanında 20 fabrika projemizde 10 tanesini bitirdik. Fabrikalar hizmete açıldığında 8 bine yakın istihdam sağlayacak."

        Çiftçilere verilen desteklerden de söz eden Balcı, şunları kaydetti:

        "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi kapsamında çiftçilere 231 bin koyun dağıttık. Sıfır faizli, bir yıl ödemesiz 5 yıl vadeli projede yaklaşık 2 bin 300 aile istihdam ediliyor. 246 okul yaptık. Bu yatırımlar devletimizin parasıyla yapılıyor. Van'ın değişik yerlerinde gençlik merkezimizi hizmete açıyoruz. Gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için canla başla destek veriyoruz."

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise "Türkiye'nin çok az ilinde bu kadar büyük yatırımlar var. Bu yatırımları buraya getirmek, takip etmek ve gerçekleştirmek için arkadaşlarımızla canla başla uğraşıyoruz. Ankara'da hiçbir bakanlıktan boş dönmüyoruz." diye konuştu.

        Programa, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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