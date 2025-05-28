Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'a gelen tiyatro oyuncuları, gençleri ve çocukları sanatla buluşturdu

        ORHAN SAĞLAM / NAZLI TİMUR - Van'da "22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri" için farklı illerden kente gelen tiyatro oyuncuları, sahneledikleri oyunlarla binlerce çocuğa ve gence mutluluk yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'a gelen tiyatro oyuncuları, gençleri ve çocukları sanatla buluşturdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM / NAZLI TİMUR - Van'da "22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri" için farklı illerden kente gelen tiyatro oyuncuları, sahneledikleri oyunlarla binlerce çocuğa ve gence mutluluk yaşattı.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce çocukları ve gençleri tiyatroyla buluşturmak, kültürel ve sanatsal etkinliklerde yer almalarını sağlamak amacıyla 2003'ten bu yana şenlik düzenleniyor.

        Van Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenlikte bu yıl İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Kayseri, Erzurum, Trabzon ve Sivas'tan kente gelen oyuncular, okullarda sahneledikleri birbirinden farklı oyunlarla çocuklarla ve gençlerle buluştu.

        19 Mayıs'ta başlayan ve 11 gün sürecek etkinliklerde tiyatro oyunlarının yanı sıra uçurtma şenlikleri, resim, müzik, dans ve kukla oynatma atölyeleriyle izleyicilerin keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

        Festival havasında geçen şenlikte binlerce çocuk ve genç, kültür ve sanat etkinlikleriyle tanıştı.

        - "Geçen yıl 25 bin çocuğumuza ulaştık"

        Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, AA muhabirine, bu yıl şenlik kapsamında çocukları ve gençleri, 48 tiyatro oyunu ve 40 atölye etkinliğiyle buluşturduklarını söyledi.

        Vatandaşların tiyatroya ilgi gösterdiğini belirten Erkmen, şunları kaydetti:

        "Yedi ayrı devlet tiyatrolarından sekiz ayrı oyun sahnelendi. İlçelerimizdeki 9 okuldan oyunların yer alması bizleri mutlu etti. Şenliğe 22 yıldır vesile olduğumuz için gururluyuz. Geçen yıl 11 gün boyunca 25 bin çocuğumuza ulaştık. Bu yıl da geçen yılki hedefin üstüne çıkmayı planlıyoruz. Çocukların becerilerini geliştirme adına resim, müzik, heykel ve el sanatları gibi birçok atölyemiz bulunuyor. Ülkenin dört bir yanından gelen profesyonel hocalarımız, gençlerimize ve çocuklarımıza atölye dersi veriyor."

        - "Çocuklarla buluşmak aşırı keyifli oluyor"

        İstanbul'dan gelen tiyatro oyuncusu Handan Ölçener ise "İlk kez festivale katılıyoruz. Çocuklarla buluşmak hem güzel hem de aşırı keyifli oluyor. Çocukların heyecanlarına ortak oluyoruz. Oyunumuzun çocuklara ulaşmasını sağlamak mutluluk verici. Sahneye çıktımızda alkışlar ve bağrışmalar başlıyor. Yetişkin olduğumuza bakmayın, onlarla buluştuğumuzda heyecandan elimiz ve ayağımız titriyor." dedi.

        İlk kez Van'a geldiğini dile getiren tiyatro oyuncusu Abdul Samet Sünbül de "22 yıldır devam eden bu proje bizleri mutlu ediyor. Burada oyunlarımızı sahneleme fırsatı buluyoruz ve çocuklarla bir araya geliyoruz. Sahnelediğimiz oyunla çocukların ilgisini çektiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

        Festivalin eğlenceli geçtiğini ifade eden çocuklardan Zehra Gümüş, heyecanını, "Burada birçok etkinlikle buluşuyoruz. Farklı oyunlar izledik. Gerçekten keyifli vakit geçiriyoruz." sözleriyle paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Van'da Kurban Bayramı öncesi marketler denetlendi
        Van'da Kurban Bayramı öncesi marketler denetlendi
        Van'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı
        Van'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı
        Başkale'de sağanak sonucu sel meydana geldi
        Başkale'de sağanak sonucu sel meydana geldi
        "3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi"nde 80'i aşkın bildiri sunuldu
        "3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi"nde 80'i aşkın bildiri sunuldu
        Şehir hayatını bırakarak arıcılığa başlayan çift yılda 2,5 ton bal üretiyor
        Şehir hayatını bırakarak arıcılığa başlayan çift yılda 2,5 ton bal üretiyor
        Van'da IPARD III Programı kapsamında 16 projeye 238 milyon lira hibe sağlan...
        Van'da IPARD III Programı kapsamında 16 projeye 238 milyon lira hibe sağlan...