Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu" düzenlendi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezince "Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:07 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezince "Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu" yapıldı.

        Üniversitenin Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, sağlık bilimleri alanındaki öncü araştırmaları, yetiştirdikleri nitelikli sağlık personeli, sundukları yüksek standartlı sağlık hizmetiyle ülkenin gurur kaynakların biri haline geldiklerini söyledi.

        Sağlıkta kalitenin teknik yeterlilikten ibaret olmadığını, insana saygı, adanmışlık ve sürekli iyileşme kültürüyle anlam kazandığını belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Kaliteyi bir belge değil, bilinç ve sürdürülebilir bir anlayış olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, üniversitemiz bünyesindeki kalite koordinatörlüğü, standartlara uygun süreçleri başarıyla yürütmektedir. Bu sempozyum, kalite süreçlerinin yalnızca sağlık profesyonellerine değil, yöneticilerden akademisyenlere, öğrencilerden sivil toplum temsilcilerine kadar tüm paydaşlara ait olduğunun en güçlü göstergesidir. Üniversite olarak ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarına uygun eğitim programlarımız, yenilikçi araştırmalarımız ve sunduğumuz nitelikli sağlık hizmetleriyle bu sürece kararlılıkla katkı sunmaktayız."

        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinin, sadece Van'a değil çevre il ve komşu ülkelere de hizmet veren, bölgenin referans merkezi niteliğindeki önemli bir sağlık tesisi olduğunu ifade eden Şevli, "Bu hedefle sağlık altyapımıza güç kazandıracak morfoloji eğitim binası, tıp fakültesi ek binası, ek acil binası, diş hekimliği fakültesi ve hayvan hastanesi projelerimiz hızla tamamlanıyor. Üniversitemiz, tıp, diş, eczacılık, veterinerlik, sağlık bilimleri fakülteleri ve ilgili meslek yüksekokullarıyla yalnızca ulusal değil, küresel sağlık sistemine de bilgi ve teknoloji üreten bir aktör haline gelmiştir." diye konuştu.

        İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ise sağlık hizmetlerinde kalitenin yalnızca hasta memnuniyeti değil, sağlık çalışanlarının motivasyonu ve kurumsal gelişimi açısından da önem taşıdığını vurguladı.

        Sağlık personelinin görevlerini fedakarca yerine getirdiğini belirten Tosun, "Göreve geldiğimizde kaliteyi tüm hastane ve sağlık tesislerimizde günlük yaşamın bir parçası haline getirmek için çaba sarf ettik. Eksik kalınan konularda üniversitemizden destek aldık. Böyle anlamlı bir programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman da sağlığın toplumların en temel hakkı olduğunu dile getirerek, "Sağlık çalışanları olarak sadece hizmet sunmaya değil, bu hizmetin kalitesini evrensel standartlara uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Kalite bir vizyon ve kültürdür. Bunun birimlerimizin tüm kademelerine yerleşmesini sağlama gayretindeyiz." dedi.

        Sempozyumda, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Arslanoğlu ve Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur da sunum yaptı.

        Oturumlarla devam eden programa, Van YYÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Cemil Göya ve Prof. Dr. Aydın Görmez, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başmüdürü Sefer Kuşan, doktorlar, akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        "Neresi kötü anlamadım?"
        "Neresi kötü anlamadım?"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Van'da Kurban Bayramı öncesi marketler denetlendi
        Van'da Kurban Bayramı öncesi marketler denetlendi
        Van'da Kurban Bayramı öncesi marketler denetlendi
        Van'da Kurban Bayramı öncesi marketler denetlendi
        Van'a gelen tiyatro oyuncuları, gençleri ve çocukları sanatla buluşturdu
        Van'a gelen tiyatro oyuncuları, gençleri ve çocukları sanatla buluşturdu
        Van'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı
        Van'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı
        Başkale'de sağanak sonucu sel meydana geldi
        Başkale'de sağanak sonucu sel meydana geldi
        "3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi"nde 80'i aşkın bildiri sunuldu
        "3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi"nde 80'i aşkın bildiri sunuldu