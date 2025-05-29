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        Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp'ten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Akhan'a ziyaret

        Van'da Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Güngöralp, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 00:20 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:20
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        Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp'ten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Akhan'a ziyaret
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        Van'da Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Güngöralp, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan'a ziyarette bulundu.

        Güngöralp, beraberindeki partililerle makamında ziyaret ettiği Akhan'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

        Akhan'ın atandığı Büyükşehir Belediyesinde kısa sürede önemli hizmetlere imza attığını belirten Güngöralp, "Bundan sonraki süreçte de önemli işlere imza atacağına yürekten inanıyoruz. Elimizden gelen tüm yardımları yapmaya hazırız. Kendilerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Akhan da Güngöralp ve partililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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