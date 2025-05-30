Van'da "12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı

VAN-Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü festivalle tanıtılıyor.

Göçün en iyi izlendiği noktalardan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda Erciş Kaymakamlığı ev sahipliğinde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen festival, öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle başladı.

Kafkas dans gösterisi ve Kırgız yöresel oyunlarının sunulduğu festivalde, Aile Destek Merkezi sergisi açıldı, ikramlarda bulunuldu.

Üç gün sürecek festivale katılanlar, suyun tersine yüzen ve önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan balıkların göçünü izledi, atlı polis ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

İnci kefali göçü konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, festivalin renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Akarsularda suyun tersine yüzen inci kefalini ulusal ve uluslararası anlamda tanıtmak ve balığın korunması için farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Festivalimizde birçok kültür ve sanat etkinlikleri olacak. Aile Destek Merkezleri ve Halk Eğitimi Merkezimizin sergileri var. Türkiye Fotoğraf Federasyonu onaylı fotoğraf yarışması düzenledik. Festivalde inci kefalini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmanın yanında bölgemizin kültürünü, sanatını da tanıtmayı hedefliyoruz. Karadeniz, Ege bölgelerinden gelenler stantlar kurdu, burada bir kültür birlikteliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bütün kültürlerin birlikte olduğu, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz bir festival havası yaratmak istiyoruz. Çocuklara, yetişkinlere yönelik oyunlar olacak. Yüz boyama etkinliklerimiz olacak. Ulupamir'de yaşayan Kırgızlara ait kökbörü müsabakamız olacak. Geçen yıl düzenlemiş olduğumuz festivale 100 bini aşkın ziyaretçiyi burada ağırladık. Bu sene bu rakamı aşacağımıza inanıyorum."