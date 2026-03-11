Van'da ambulans helikopter 3 yaşındaki çocuk için havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye nakledildi.





İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 3 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavi için ildeki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.



Yüksekten düşen çocuk için yolun kapalı olması nedeniyle ambulans helikopter görevlendirildi.



Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulans helikoptere alınan çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

