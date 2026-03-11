Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da ambulans helikopter 3 yaşındaki çocuk için havalandı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da ambulans helikopter 3 yaşındaki çocuk için havalandı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye nakledildi.


        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 3 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavi için ildeki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Yüksekten düşen çocuk için yolun kapalı olması nedeniyle ambulans helikopter görevlendirildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulans helikoptere alınan çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "İnşallah barış sağlanır"
        "İnşallah barış sağlanır"
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor

        Benzer Haberler

        Rojin Kabaiş'in babası: Telefon açılsa bizim için bir umut olurdu
        Rojin Kabaiş'in babası: Telefon açılsa bizim için bir umut olurdu
        Van TSO kalitesini bir kez daha tescilledi
        Van TSO kalitesini bir kez daha tescilledi
        Üroloji Uzmanı Dr. Şığva: "Taş hastalığı böbrek kaybına yol açıyor"
        Üroloji Uzmanı Dr. Şığva: "Taş hastalığı böbrek kaybına yol açıyor"
        Uzmanından böbrek sağlığı için kaliteli su önerisi
        Uzmanından böbrek sağlığı için kaliteli su önerisi
        Van'da "Kadın Çiftçiler Sürdürülebilir Gelecek İçin Buluşuyor Programı' düz...
        Van'da "Kadın Çiftçiler Sürdürülebilir Gelecek İçin Buluşuyor Programı' düz...
        Türkiye'de kar rekoru Van'da kırıldı: Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 me...
        Türkiye'de kar rekoru Van'da kırıldı: Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 me...