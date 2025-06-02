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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:07 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:07
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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 18 Mayıs-1 Haziran'da yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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