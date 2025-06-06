Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı bu yıl yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti

        NEVZAT UMUT UZEL - Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi yapılar, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı bu yıl yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NEVZAT UMUT UZEL - Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi yapılar, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri oluyor.

        Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden kalkan teknelerle yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından ulaşılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, her mevsim farklı manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Ada ve üzerindeki Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Anıt Müzesi (Kilisesi), çok sayıda turisti ağırlıyor.

        Doğa turizmi açısından bünyesinde çeşitli güzellikler barındıran ve birçok medeniyetten izler taşıyan adayı Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kente gelenler de ziyaret ediyor.

        Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin geldiği ada, badem ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü ve burada yaşayan tavşanlarla insanlara doğayla iç içe zaman geçirme olanağı sunuyor.

        - "Büyüleyici bir hikayesi ve manzarası var"

        Çanakkale'den gelen Günay Erdinç, AA muhabirine, emekli olduktan sonra yurdun dört bir yanını gezdiğini söyledi.

        Fırsat buldukça Akdamar Adası'na geldiğini belirten Erdinç, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl da buraya gelmiştim ve çok güzeldi. Bu yıl da 45 kişilik ekiple geldik. Akdamar Adası, tarihi ve doğal güzelliğiyle mükemmel bir yer. Bu zamana kadar 40 ülke gezdim fakat ülkemizin güzelliği başka hiçbir yerde yok. Akdamar Adası, badem ağaçlarıyla daha da mükemmel. Seneye buradaki festivale mutlaka katılacağım."

        Giresun'dan gelen Muhammed Bahadır ise "Akdamar Adası'nı ziyaret eden arkadaşlarım ısrarla gezip görmemi istedi. Ben de buraya gelmeden önce tarihini araştırarak geldim. Büyüleyici bir hikayesi ve manzarası var. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Tatil boyunca misafirlerini Akdamar Adası'na getirdiğini belirten Furkan Aydinç de "Van'a gelen misafirlerimi ilk olarak adaya getiriyorum. Misafirlerimiz buraya hayran kalıyor. Ben de adanın tarihini, memleketimizi ve kültürümüzü tanıtmak için elimden geleni yapıyorum. Misafirlerim adayı gezdikten sonra çok mutlu ayrılıyor. Burada, kültürümüzü, tarihimizi ve misafirperverliğimizi tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları

        Benzer Haberler

        Bayramda 7/24 inci kefali denetimi
        Bayramda 7/24 inci kefali denetimi
        Başkale'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Başkale'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Van'da göle devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Van'da göle devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Artos Dağı'nda rahatsızlanan çoban, helikopter ambulansla hastaneye kaldırı...
        Artos Dağı'nda rahatsızlanan çoban, helikopter ambulansla hastaneye kaldırı...
        TDV, Van'da kesilecek 6 bin 300 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaş...
        TDV, Van'da kesilecek 6 bin 300 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaş...
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kurban Bayramı mesajı
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kurban Bayramı mesajı