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        Van'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Van'ın Başkale ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:08
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        Van'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Orhan Erdem idaresindeki 34 EDJ 945 plakalı hafif ticari araç, Kavurgalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüyle araçtaki 5 kişi, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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