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        Van'da "Eğitimde Sağlık Hareketi" dönem sonu programı gerçekleştirildi

        Van Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Milli Eğitim ve Sağlık müdürlükleri işbirliğinde başlatılan "Eğitimde Sağlık Hareketi" projesinin dönem sonu programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:04
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        Van'da "Eğitimde Sağlık Hareketi" dönem sonu programı gerçekleştirildi
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        Van Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Milli Eğitim ve Sağlık müdürlükleri işbirliğinde başlatılan "Eğitimde Sağlık Hareketi" projesinin dönem sonu programı düzenlendi.

        Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programda Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerince konser verildi.

        Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, örnek bir projenin yıl sonu programı için bir araya geldiklerini söyledi.

        Okullarda uygulanan projenin öneminden söz eden Balcı, şunları kaydetti:

        "Okullarda bu proje kapsamında göz, kulak, ortopedik, diş ve daha bir çok hastalıklarda taramalar gerçekleştirildi. Sisteme girilen öğrencinin taraması ve takibi yapılarak sonuçlar alındı. Veliler de bu sisteme dahil edilerek önemli sonuçlar elde edildi. Yaşam kaynağı olan çocuklar, ülkenin geleceğini oluşturuyor. Kentteki tüm çocukların bir nevi ailesi sayılırız. Milletimizin imkanlarıyla çocuklar için güzel işler yapıldı. Çocukların beden ve ruh sağlıkları başta olmak üzere akademik başarıları ve diğer alanlardaki problemleri bizi yakından ilgilendiriyor. Çocukların başarıları ve ailelerin hayallerini gerçekleştirmesi için çalışmalarımız devam ediyor."

        İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ise "Taramaları yapılan çocukların tedavileri hastanelerimizde takip edildi. Öğrencilerimizin hem eğitimlerinde verimlilik sağladık hem de kronik hastalıklarını minimum düzeye indirdik. Ekiplerimiz okulları ziyaret ederek öğrencilerin diş, ağız, kulak, burun, boğaz, işitme, görme, ortopedik ve buna benzer hastalıklarla ilgili taramalarını yaptılar." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da "Üç yıldır büyük bir başarıyla devam eden bu proje eğitim sistemimizde bir çığır açtı, bir yenilik oluşturdu. Bütün eğitim camiasına örnek teşkil edecek bir çalışma haline geldi. Projede emeği geçenler olayı çok ciddi manada sahiplendiler." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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