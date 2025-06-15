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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Van kongresinde konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail-İran gerilimine ilişkin, "İnsanlığın çektiği maddi ve manevi sıkıntıların sebebi siyonist rejim azgınlaştı, şımardı ve haddi fazlasıyla aştı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 16:31 Güncelleme: 15.06.2025 - 16:32
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Van kongresinde konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail-İran gerilimine ilişkin, "İnsanlığın çektiği maddi ve manevi sıkıntıların sebebi siyonist rejim azgınlaştı, şımardı ve haddi fazlasıyla aştı." dedi.

        Van'da bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 2. Olağan İl Kongresi'ne katılan Erbakan, Gazze'de insanlık dramının yaşandığını söyledi.

        Vahşette, soykırımda, katliamda sınır tanımayan İsrail'in son olarak dost ve kardeş ülke İran'a alçak bir saldırı düzenlediğini belirten Erbakan, şöyle konuştu:

        "İsrail, bu saldırısıyla anladığı dilden cevap verilmezse dur durak bilmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. İnsanlığın çektiği maddi ve manevi sıkıntıların sebebi siyonist rejim azgınlaştı, şımardı ve haddi fazlasıyla aştı. Bugün İran'ı vuran siyonist rejimin asıl hedefi, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın 40 sene önce ifade ettiği gibi Suriye ve İran'dan sonra Türkiye'dir. Türkiye'nin bölünüp parçalanması, kolay yutulacak lokmalar haline getirilmesi ve İsrail'e vilayet yapılması planını yıllardan beri sürdürüyorlar. Cenabıallah, Gazze'deki kardeşlerimizi, oradaki günahsız yavruların yüzü suyu hürmetine bir an evvel selamete çıkarsın, insanlığın baş belası olan bu siyonistleri 'Kahhar' ismiyle perişan eylesin."

        - "Türkiye'nin öncülüğünde bunu gerçekleştireceğiz"

        Erbakan, Müslüman ülkelerin bünyelerinde barındırdıkları doğal zenginliklere değinerek, "İşte Gazze'yi görüyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Yemek yerken, çoluğumuzun, çocuğumuzun başını okşarken utanıyoruz. Doğu Türkistan, Keşmir, Arakan, Myanmar bunların hepsi aynı durumda. Tüm bunların kurtuluşu için Erbakan Hocamızın ortaya koyduğu D-60 hedefinin hayata geçirilmesi, Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkenin bir araya gelerek ortak hareket etmesi, karar alması, adım atması gerekiyor." diye konuştu.

        Müslüman ülkelerin yer altı kaynakları bakımından zengin olduğunu ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

        "Allah, Müslüman ülkelerine dünya petrolünün üçte ikisini, doğal gazın yüzde 55'ini, su kaynaklarının yarısını, uranyumun yüzde 40'ını vermiş. Uranyum olmadan nükleer enerji diye bir şey olmaz. Allah dünyadaki lityum yataklarını Afganistan'a vermiş. Lityum olmadan elektrikli otomobil, cep telefonu, tablet, taşınabilir bilgisayar üretilemez. Bu kadar önemli stratejik madenler Müslüman ülkelerin elinde. İşte Müslüman ülkeler beraber hareket edip ortak karar aldığı zaman, bu madenleri, kaynakları zulme, sömürüye karşı bir yaptırım gücü olarak kullandığında, zalimlerin zulmü durdurmaktan ve masaya oturmaktan başka çareleri kalmaz. İnşallah Türkiye'nin öncülüğünde bunu gerçekleştireceğiz."

        Konuşmaların ardından yapılan seçimde, Yakup Demir yeniden il başkanlığına seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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