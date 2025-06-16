Van'da farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı
Van'da farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı, 86'sı cezaevine teslim edildi.
Van'da farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı, 86'sı cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.
Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 1-15 Haziran'da yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı.
Bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 86'sı cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 2 tüfek, 38 fişek ve kopya düzeneği ele geçirildi.
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