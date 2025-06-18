Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 3 bin 200 rakımdaki buzul gölü doğaseverleri ağırlıyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 bin 200 rakımlı Çalyan Gölü, havanın ısınmasıyla doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 3 bin 200 rakımdaki buzul gölü doğaseverleri ağırlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 bin 200 rakımlı Çalyan Gölü, havanın ısınmasıyla doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

        Van'a 80 kilometre uzaklıkta bulunan Van-Şırnak sınırındaki buzul gölü, erimeyen kar ve buz kütleleri ve canlanan doğasıyla ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzara sunuyor.

        Havanın ısınmasıyla gölün bulunduğu bölgeye giden kent sakinleri ile farklı illerden gelen doğaseverler, şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

        Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 40 doğasever de zorlu yayla yolunu aşarak ulaştıkları 3 bin 200 rakımdaki gölün bulunduğu bölgede doğa yürüyüşü yaptı, eşsiz manzarayı görüntüledi.

        Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan buzul gölünde yüzerek serinleyen doğaseverler, huzurlu bir ortamda halay çekerek keyifli vakit geçirdi.

        - "Gölü ziyaret edenler buraya sahip çıkmalı"

        Doğaseverlere rehberlik eden Mahmut Çelik, AA muhabirine, bölgenin güzelliklerini görmek için 40 kişilik bir grupla yaylaya geldiklerini söyledi.

        Yılın bu döneminde göl ve çevresindeki doğal güzelliklerin ilgi gördüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Eskiden burada huzur ortamı olmadığı için insanlar gelemiyordu. Buranın güzel bir doğası var. Karların erimesi sonucu 3 bin 200 rakımda oluşan göl, huzur ortamı oluşturuyor. Gölü ziyaret edenler buraya sahip çıkmalı. İnsanlar, çöplerini yanlarında götürsün. En güzel temizlik kirletmemektir. Bu güzelliklerin yok olmaması lazım. Güzelliklerimizi koruyup gelecek nesillere bırakmalıyız. Güzellikleri görmek istiyorsanız, yükseklere tırmanmak durumundasınız. İyi bir manzara için yürümek, terlemek ve emek sarf etmek zorundayız, karşılığını da alıyoruz."

        - "Büyüleyen bir manzarası var"

        Doğaseverlerden Ezelhan Şelem ise "Daha önce burayı görmemiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Burası gerçekten doğa harikası. Hem doğal güzellikleri hem de flora zenginliğini fark ettik. Bizim için muhteşem bir deneyim oldu. Burayı el değmemiş bir yer olarak tanımlayabilirim. Daha önce bu kadar yüksekteki bir göle çıkmadım. Büyüleyen bir manzarası var." dedi.

        80 kilometre yol kat ederek göle ulaştıklarını dile getiren Emrah Yavuz da "Buzulların erimesiyle oluşan doğal bir gölü görme fırsatı bulduk. Yaz aylarında gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Doğa temiz tutularak yaşatılır, doğamızı temiz tutmamız lazım." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı

        Benzer Haberler

        30 yılda yüzde 55'in üzerinde alan kaybeden Cilo buzullarında 'festival' uy...
        30 yılda yüzde 55'in üzerinde alan kaybeden Cilo buzullarında 'festival' uy...
        İpekyolu Belediye Başkanı Altındağ, sağlık sorunları nedeniyle görevinden i...
        İpekyolu Belediye Başkanı Altındağ, sağlık sorunları nedeniyle görevinden i...
        İranlılar, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
        İranlılar, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
        Vanlı ressam, doğup büyüdüğü kırsal mahallede öğrencileri sanatla buluşturd...
        Vanlı ressam, doğup büyüdüğü kırsal mahallede öğrencileri sanatla buluşturd...
        Van'da 4,5 yılda 1007 açık kalp ameliyatı gerçekleştirdi
        Van'da 4,5 yılda 1007 açık kalp ameliyatı gerçekleştirdi
        Van'da farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 426 kişi yakalandı