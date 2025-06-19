Van'da perakende sektöründeki alıcılar ile yerli üreticiler buluştu

Van'da, "Türkiye'nin Kahramanları Projesi" kapsamında perakende sektöründeki alıcılar ile yerli üreticiler bir araya geldi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde yerli üretimi desteklemek amacıyla "Van Üretici Buluşması ve İş Geliştirme Eğitimi" programı düzenlendi.

Etkinlikte 25 yerel üretici, aralarında tanınmış firmaların temsilcilerinin de bulunduğu 18 büyük alıcı ve yatırımcıdan oluşan heyetle görüştü, kurdukları stantta ürünlerini tanıttı.

Sürdürülebilir işbirliklerinin teşviki ve yerel üretimin desteklenmesinin amaçlandığı etkinlikte konuklar, e-ticaret ve iş geliştirme eğitimlerine de katılma imkanı buldu.

Firma temsilcileri de e-ticaret konusunda yerel üreticilere internetten ürünlerini nasıl pazarlayacakları konusunda sunum yaptı.

Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, yenilikçi bir yaklaşımla hazırlanan projenin heyecan verici olduğunu belirtti.

Projenin, deprem bölgesindeki üreticilerin ürünlerinin pazara sunulması konusunda yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla hazırlandığını ifade eden Takva, "Bu kapsamda deprem yaşamış Van'ın yerel üreticilerinin, ulusal perakende zinciri sistemi içinde yer alması önemlidir. Buna ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. 'Türkiye'nin Kahramanları' sloganıyla yerel üreticilerin, ulusal zincir mağazalarda pazarlanmasını sağlamaya yönelik bir çalışma yapıldı." diye konuştu.

Üreticilerin ürünlerini ulusal pazara sunmaları için çalışma yürüttüklerini dile getiren Takva, "Biz de üreticilerimizi, Türkiye'nin en büyük perakende zincir mağazalarının yöneticileri ile bir araya getirdik. Ülkenin önemli e-ticaret sitelerinin yöneticileri sunumlarını yaptılar. Yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç ise ürünlerini tanıtmak ve e-ticaret siteleriyle ilgili bilgi edinmek adına güzel bir program gerçekleştirildiğini belirterek, "Üreticiler ve alıcılar bir araya geldi. Bu tür etkinliklerle hem tanınırlığımız artıyor hem de satış konusunda müşteriler buluyoruz." ifadesini kullandı.