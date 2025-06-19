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        İpekyolu Kaymakamı Kasman'dan MHP İl Başkanı Güngöralp'e veda ziyareti

        Van'ın İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Güngöralp'e veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:53 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:53
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        İpekyolu Kaymakamı Kasman'dan MHP İl Başkanı Güngöralp'e veda ziyareti
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        Van'ın İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Güngöralp'e veda ziyaretinde bulundu.

        Kasman, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Kırıkkale Yahşihan İlçe Kaymakamı olarak atandı.

        Kasman, veda ziyaretleri kapsamında MHP İl Başkanı Güngöralp'i ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngöralp, yaptığı hizmetler ve kazanımlar için Kasman'a teşekkür etti, yeni görevinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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