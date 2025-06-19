İpekyolu Kaymakamı Kasman'dan MHP İl Başkanı Güngöralp'e veda ziyareti
Van'ın İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Güngöralp'e veda ziyaretinde bulundu.
Van'ın İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Salih Güngöralp'e veda ziyaretinde bulundu.
Kasman, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Kırıkkale Yahşihan İlçe Kaymakamı olarak atandı.
Kasman, veda ziyaretleri kapsamında MHP İl Başkanı Güngöralp'i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngöralp, yaptığı hizmetler ve kazanımlar için Kasman'a teşekkür etti, yeni görevinde başarı diledi.
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