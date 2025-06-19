İpekyolu Kaymakamı Kasman'dan MHP İl Başkanı Güngöralp'e veda ziyareti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngöralp, yaptığı hizmetler ve kazanımlar için Kasman'a teşekkür etti, yeni görevinde başarı diledi.

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