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        Van'da kadın girişimcilere "IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" verildi

        Van'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerine yönelik "IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:03 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:03
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        Van'da kadın girişimcilere "IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" verildi
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        Van'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerine yönelik "IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" verildi.

        Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen eğitime kadın girişimciler katıldı.

        Programda konuşan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, kadınların aldıkları eğitimlerle güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

        Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının ortak yürüttüğü çalışmaların olduğunu belirten Altun, şöyle konuştu:

        "Kadının güçlendirilmesi, desteklenmesi ve özellikle kadınların topluma, sosyal hayata güç ve destek vermesini desteklemek maksadıyla yürütülen çalışmalar var. Sizlerin de bildiği gibi iki kooperatif türü var. Biri ticaret kooperatifleri, birisi de tarım kooperatifleri. Sizler de ilgili kurumlara buralardan başvuru yapıp kooperatiflerinizi kuruyorsunuz. Hazırladığınız projelerle destek almaya hak kazanıyorsunuz."

        Konuşmaların ardından katılımcılara proje hazırlama konusunda bilgiler aktarıldı, katılım belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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