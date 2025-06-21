Van'da veteriner hekimler hayvanların sağlığı için kilometrelerce yol katediyor

EMRE ILIKAN - Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Van'ın Gürpınar ilçesinde veteriner hekimler, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen en ücra mahalle, yayla ve mezralara giderek hayvanları aşılıyor.

Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığıyla ilk sırada yer alan kentte hayvandan insana bulaşan hastalıkların önlenmesi ve verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Gürpınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten'in de aralarında bulunduğu veteriner hekimler, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen en ücra mahalle, yayla ve mezralara giderek hayvanları sağlık taramasından geçiriyor, kayıt altına alıyor.

Kentte hayvancılığın verimli yapılabilmesi için zaman zaman kilometrelerce yolu yürümek zorunda kalan ekip, özverili çalışmayla hayvanları hastalıklardan korumaya çalışıyor, besicileri bilgilendiriyor.

- "Mesai mefhumu gözetmeden sürekli sahadayız"

Ayten, AA muhabirine, Van'ın küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Yaklaşık 600 bin hayvanın bulunduğu Gürpınar'da hayvancılığın yoğun olarak yapıldığını belirten Ayten, şunları kaydetti:

"İlçemiz, geniş çayır ve meralara sahip. Özellikle yazın sıcak geçen illerden gelen göçerleri ve hayvan sürülerini ağırlıyoruz. Mesai mefhumu gözetmeden sürekli sahadayız. Besicilerimize yardımcı olmak, hayvanlarını hastalıklardan korumak için yoğun çalışma yürütüyoruz. Hayvanları sağlık taramasından geçiriyor, kayıt altına alıyoruz. Bakanlığımızın belirlediği programlar çerçevesinde şap ve brusella aşıları ile küpeleme çalışmalarını yaparak hayvanları olası hastalıklardan koruyoruz. Bu yolla tüketicilerin güvenli gıdaya erişimini de sağlamaya çalışıyoruz."

İşlerini severek yaptıklarını ifade eden Ayten, "Bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen tüm besicilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. İlçemizde bu yıl 1860 işletmeye, 171 bin 981 kuzu ve oğlak için yaklaşık 42 milyon lira destek vereceğiz. Hayvancılığın daha da gelişmesi için çalışmalarımız devam edecek." dedi.