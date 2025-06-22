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        Van'da lösemi tedavisi gören çocuklar için gökyüzüne balonlar bırakıldı

        Van Moto Seyyahiler Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, lösemi tedavisi gören çocuklar için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 19:50 Güncelleme: 22.06.2025 - 20:12
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        Van'da lösemi tedavisi gören çocuklar için gökyüzüne balonlar bırakıldı
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        Van Moto Seyyahiler Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, lösemi tedavisi gören çocuklar için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

        Motosikletlerini balonlarla süsleyen kulüp üyeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ni ziyaret etti.

        Van Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, AHBAP ve Power Riders Motosiklet Kulübü üyelerinin de katıldığı etkinlikte, katılımcılar lösemi tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi, gökyüzüne balonlar bıraktı.

        Hastanede tedavi gören çocuklar da pencereden balonların gökyüzüne bırakıldığı anları izledi.

        Moto Seyyahiler Kulübü Genel Sekreteri Kürşad Çetin, AA muhabirine, etkinlik için Hatay'dan Van'a geldiğini söyledi.

        Farklı illerde de bu tür etkinlikler yaptıklarını ifade eden Çetin, "Kulübümüz 2022'de kuruldu. Amacımız motosikletlerle hayırlı işler yapmak ve etkinlikler düzenlemek. Toplamda 16 şehirde motosiklet kulübümüz bulunuyor. Türkiye'nin her şehrinde etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlik için Hatay'dan geldim. Kurumlarımız, STK'lere ve etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Lösemi tedavisi gören çocukları mutlu etmek istediklerini belirten Moto Seyyahiler Kulübü Van İl Başkanı İdris Gök ise "Bugün şehrimizde lösemi tedavisi gören çocuklarımız için balon uçurma etkinliği yaptık. Motorlarımızı çocukları mutlu edebilmek için sürüyoruz. Çocukların mutlu olabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocukların yüzündeki bir gülümsemeyi görünce biz daha çok hevesleniyoruz. Etkinliklerimizin devamı gelecek." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan Türk Kızılay Van İl Gençlik Başkanı Tuba Nur Sargın da "Bugün motosiklet ekibiyle güzel bir etkinliğe katılım sağladık. Tedavi gören kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için balonlar uçurduk. Tedavi gören hastalar için hem moral hem de kan bağışı çok önemli. Her bağış bir hayat kurtarabilir." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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