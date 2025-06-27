HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş'ten MHP Van İl Başkanı Güngöralp'e ziyaret

HAK-İŞ Van İl Başkanı Fatih Akdeniz, misafirperverliklerinden ve desteklerinden dolayı Güngöralp'e teşekkür etti.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin istişarelerde bulunuldu.

HAK-İŞ Van İl Başkanı Fatih Akdeniz ile Öz Sağlık-İş Sendikası Van Şube Başkanı Gökhan Öznur, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp'i ziyaret etti.

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