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        HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş'ten MHP Van İl Başkanı Güngöralp'e ziyaret

        HAK-İŞ Van İl Başkanı Fatih Akdeniz ile Öz Sağlık-İş Sendikası Van Şube Başkanı Gökhan Öznur, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:40
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        HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş'ten MHP Van İl Başkanı Güngöralp'e ziyaret
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        HAK-İŞ Van İl Başkanı Fatih Akdeniz ile Öz Sağlık-İş Sendikası Van Şube Başkanı Gökhan Öznur, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp'i ziyaret etti.

        MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin istişarelerde bulunuldu.

        HAK-İŞ Van İl Başkanı Fatih Akdeniz, misafirperverliklerinden ve desteklerinden dolayı Güngöralp'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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