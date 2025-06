Bakan Yerlikaya, Van'da Afet Konutları Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz, büyük bir inançla söylüyoruz ki terörsüz bir Türkiye için, huzur dolu şehirler için, çocuklarımızın güvenli yarınları için durmadan, usanmadan, canla başla çalışacağız." dedi.

Bakan Yerlikaya, beraberindeki Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan ile Van'ın Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen Afet Konutları Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'e katıldı.

Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için yapılan kura çekiminde butona basan Yerlikaya, daha sonra yaptığı konuşmada, gönülleri ısıtan bu buluşmada vatandaşlarla bir arada olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Bu toprakların 1000 yıllık kardeşliğin, birliğin, dirliğin yaşayan hafızası olduğunu belirten Yerlikaya, sevinçlerini birbirlerine sarılarak yaşadıkları gibi acıları da birbirlerinin omuzlarına yaslanarak göğüslediklerini vurguladı.

- "Uyumlu çalışmalarımızla işlerimizi yürütüyoruz"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise konutların kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti

Konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Balcı, şöyle devam etti:

"İnsanlarımız burada her zaman devletin sıcak elini yanında hissetmiştir. Van, Türkiye'nin doğusu değil, Orta Asya'nın batıya açılan kapısıdır. Türkiye her alanda yükselirken, ilerlerken Van'ımızı da her alanda geliştirmeye çalışıyoruz. Van'da çok büyük yatırımlar yapılıyor. Dokunmadığımız alan kalmadı. Şehrimizi imar etmek, Vanlıların huzuruna, refahına katkı sağlamak için bahane üretmeden canla başla çalışıyoruz. Bunu yaparken Van'da bir şeyi de başardık. Güzel bir birlik ve beraberlik örneği gösterdik. Uyumlu çalışmalarımızla işlerimizi yürütüyoruz. Bu sayede 246 okul inşa ettik, tüm ilçelerimize yüzme havuzu kazandırdık. Sağlık alanında çok önemli yatırımlar ilimize kazandırıyoruz. Her alanda çok önemli yatırımları ilimize kazandırıyoruz."