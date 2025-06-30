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        Van'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:12 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:12
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        Van'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 ABE 807 plakalı hafif ticari araç, Gürpınar ilçesi Mollahüseyin Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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