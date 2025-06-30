Van'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 ABE 807 plakalı hafif ticari araç, Gürpınar ilçesi Mollahüseyin Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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