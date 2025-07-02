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        Van'da Yaz Spor Okulları açıldı

        Van'da Yaz Spor Okulları düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:50 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:50
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        Van'da Yaz Spor Okulları açıldı
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        Van'da Yaz Spor Okulları düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı.

        İpekyolu Futbol Sahası'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Halk oyunları ve jimnastik gösterisinin yapıldığı törende sporcularla bir araya gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, gençlerin ve çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Spor alanında önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Balcı, "Anne ve babalara sesleniyorum, yaz okulları Van'da başladı. Nerde bir spor tesisi varsa ailelerimiz oraya giderek çocuklarının kayıtlarını yaptırsınlar. Her çocuk ya bir spor dalıyla uğraşmalı ya da iyi bir izleyicisi olmalıdır. 26 butik spor salonu ve 190 halı saha yaptık. Sporcu fabrikaları, açık ve kapalı spor alanlarını artırmayı hedefliyoruz. Yaptığımız yatırım alanlarını çocuklarımızın değerlendirmesini istiyoruz. Tüm çocukları yaz spor okullarına davet ediyorum." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ise yaz döneminin enerjisini sporla buluşturmak için bir araya geldiklerini belirtti.

        Sporun sadece bedeni güçlendiren değil, aynı zamanda dostlukları pekiştiren, disiplini artıran bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bu yaz döneminde, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor sayesinde sağlıklı, mutlu ve sosyal bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak en büyük hedefimizdir. Spor ve sporcunun yeni merkezi olan Van ilimizde bu alandaki yatırımlar devam etmektedir." dedi.

        Balcı, konuşmasının ardından stantlarını gezerek sporcularla sohbet etti.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, AK Parti İl Başkan Vekili Halis Bayramoğlu, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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