Van'da Yaz Spor Okulları açıldı

Van'da Yaz Spor Okulları düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı.

İpekyolu Futbol Sahası'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları ve jimnastik gösterisinin yapıldığı törende sporcularla bir araya gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, gençlerin ve çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Spor alanında önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Balcı, "Anne ve babalara sesleniyorum, yaz okulları Van'da başladı. Nerde bir spor tesisi varsa ailelerimiz oraya giderek çocuklarının kayıtlarını yaptırsınlar. Her çocuk ya bir spor dalıyla uğraşmalı ya da iyi bir izleyicisi olmalıdır. 26 butik spor salonu ve 190 halı saha yaptık. Sporcu fabrikaları, açık ve kapalı spor alanlarını artırmayı hedefliyoruz. Yaptığımız yatırım alanlarını çocuklarımızın değerlendirmesini istiyoruz. Tüm çocukları yaz spor okullarına davet ediyorum." diye konuştu.