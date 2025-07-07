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        Van'da 420 ıhlamur ağacı toprakla buluşturuldu

        Van Büyükşehir Belediyesi, Ihlamur Parkı Projesi kapsamında Van Gölü Sahil Yolu çevresine 420 ıhlamur ağacı dikimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:54
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        Van'da 420 ıhlamur ağacı toprakla buluşturuldu
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        Van Büyükşehir Belediyesi, Ihlamur Parkı Projesi kapsamında Van Gölü Sahil Yolu çevresine 420 ıhlamur ağacı dikimi gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü kıyısındaki sahil yoluna yeni yaşam alanlarının kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

        Yol güzergahında bulunan 80 bin metrekarelik alanda çalışma yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 53 bin metrekarelik alana Bilim ve Kent Merkezi, 27 bin metrekarelik alana Ihlamur Bahçesi, yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun alanları ve yeşil koridorlar yapıyor.

        Ihlamur bahçesinde şu ana kadar 420 ıhlamur ağacını toprakla buluşturan ekipler, kalan ağaçların dikimini de belirlenen program kapsamında sürdürüyor. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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