Van'da 420 ıhlamur ağacı toprakla buluşturuldu

Van Büyükşehir Belediyesi, Ihlamur Parkı Projesi kapsamında Van Gölü Sahil Yolu çevresine 420 ıhlamur ağacı dikimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü kıyısındaki sahil yoluna yeni yaşam alanlarının kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Yol güzergahında bulunan 80 bin metrekarelik alanda çalışma yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 53 bin metrekarelik alana Bilim ve Kent Merkezi, 27 bin metrekarelik alana Ihlamur Bahçesi, yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun alanları ve yeşil koridorlar yapıyor.

Ihlamur bahçesinde şu ana kadar 420 ıhlamur ağacını toprakla buluşturan ekipler, kalan ağaçların dikimini de belirlenen program kapsamında sürdürüyor. ​​​​​​​