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        Van'da balıkçılar av sezonu öncesi teknelerinin bakımını yapıyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla uygulanan av yasağı döneminde teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:04
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        Van'da balıkçılar av sezonu öncesi teknelerinin bakımını yapıyor
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla uygulanan av yasağı döneminde teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

        Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara akın ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin korunması için başlatılan av yasağı devam ediyor.

        Av yasağı nedeniyle teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, bu süreyi teknelerinin bakımını yapıp eksiklerini gidererek değerlendiriyor.

        Belirlenen tarihler arasında kıyıya çektikleri teknelerinin paslanan yerlerini temizleyip boyayan, yıpranan bölümlerini onaran balıkçılar, eskiyen ağlarını da yenileyerek yasağın sona ermesini bekliyor.

        15 Temmuz'da "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne açılmayı planlayan balıkçılar, bereketli bir sezon geçirmeyi ümit ediyor.

        - "Güzel bir av sezonu bizi bekliyor"

        Tuşba ilçesinde balıkçılık yapan Gökmen Yücebaş, AA muhabirine, av sezonunun bitmesine kısa süre kala teknelerin bakımına başladıklarını söyledi.

        Teknelerini boyadıklarını, eskiyen yerlerini onardıklarını anlatan Yücebaş, şunları kaydetti:

        "Av yasağı döneminde olduğumuz için teknelerimizi karaya çıkararak yeni sezon için bakımlarını yapıyoruz. Nasip olursa gelecek hafta tekrar 'vira bismillah' diyeceğiz. Limanımızda su seviyesi düşük olduğu için endişelerimiz var. Teknelerimiz limana girip çıkarken karaya oturma riski taşıyor. Limanımızda genişletme çalışmasının yapılmasını istiyoruz. Bereketli bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz."

        Balıkçı Harun Yücebaş, limanda 8 teknenin bakımının yapıldığını belirtti.

        Av yasağı döneminde faaliyetlerini durduklarını ifade eden Yücebaş "Yeni sezonda balıkçılar olarak hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Geçen sezon bizim açımızdan biraz düşük geçti ama bu senenin daha bereketli geçeceğine inanıyorum. Limanımızın eksikleri giderilmesiyle güzel bir av sezonu bizi bekliyor." diye konuştu.

        Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını dile getiren Erkan Yılmaz da "Sezonun başlamasına kısa süre kaldı ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Limana çıkardığımız teknelerimizin eksiklerini gideriyoruz. Gölümüz sodalı olduğu için teknelerimiz çok çabuk paslanıyor. Biz de bu süreçte pasları temizliyoruz ve boya işlemi yapıyoruz. Bakımlarımızı her sene yapıyoruz. Av yasağının sona ermesiyle tekrar ağlarımızı göle bırakacağız. Bereketli bir yıl geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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