Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Gürpınar Kaymakamı Erdem, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

        Van'ın Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürpınar Kaymakamı Erdem, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Kursları gezen Erdem, bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti, eğitim süreçleriyle ilgili bilgi aldı.

        Öğrencilere başarı dileyen Erdem, eğitimin sadece akademik başarıyla sınırlı olmadığını, bu tür kursların da önemli olduğunu söyledi.

        Çocukların kurslara olan ilgisinin sevindirici olduğunu belirten Erdem, "Bu tür eğitim ortamları hem bilgi edinmeleri hem de değerlerle yoğrulmaları açısından çok kıymetli. Milli ve manevi değerlere sahip bireylerin yetişmesi, toplumsal yapımızın güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu

        Benzer Haberler

        Dalgıçlar farkındalık oluşturmak için Van Gölü'nde dip temizliği yaptı
        Dalgıçlar farkındalık oluşturmak için Van Gölü'nde dip temizliği yaptı
        Tek bacağıyla zirveleri zorlayan sporcu, para tırmanışta ilk şampiyon olmay...
        Tek bacağıyla zirveleri zorlayan sporcu, para tırmanışta ilk şampiyon olmay...
        Van'da balıkçılar av sezonu öncesi teknelerinin bakımını yapıyor
        Van'da balıkçılar av sezonu öncesi teknelerinin bakımını yapıyor
        Van'da 420 ıhlamur ağacı toprakla buluşturuldu
        Van'da 420 ıhlamur ağacı toprakla buluşturuldu
        Vanlı öğrenciler, triatlonda yıldız erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu
        Vanlı öğrenciler, triatlonda yıldız erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu
        Bitlis'te ablasının düğün konvoyunda vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü...
        Bitlis'te ablasının düğün konvoyunda vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü...