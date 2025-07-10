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        Vanlı milli atletlerin hedefi Romanya'dan altın madalyayla dönmek

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın milli atletleri Havva Efe ve İran İnce, Romanya'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda altın madalya alabilmek için günde çift antrenman yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:08
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        Vanlı milli atletlerin hedefi Romanya'dan altın madalyayla dönmek
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın milli atletleri Havva Efe ve İran İnce, Romanya'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda altın madalya alabilmek için günde çift antrenman yapıyor.

        Kentte yapılan yetenek taramaları sırasında antrenörlerinin keşfettiği Efe ve İnce, bu sayede başladıkları atletizmde önemli başarılar elde etti.

        Son olarak İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasına katılan sporculardan 18 yaşındaki Efe 1500 ve 3 bin metrede Türkiye birincisi, 17 yaşındaki İnce ise 800 metrede Türkiye birincisi, 1500 metrede de Türkiye ikincisi oldu.

        Bu derecelerle Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan milli atletler, antrenörleri Mehmet Akkoyun'un gözetiminde çalışmalara başladı.

        Atatürk Şehir Stadyumu ve kentin yüksek rakımlı bölgelerinde antrenman yaparak kondisyonlarını artıran milli atletler, 13 Temmuz'da Romanya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

        - "Mücadelemizden ödün vermiyoruz."

        Milli atlet Havva Efe, AA muhabirine, hedeflerinin her zaman birincilik olduğunu ve bunun için mücadele ettiklerini söyledi.

        Ortaokul döneminde yapılan yetenek taraması sayesinde spora başladığını anlatan Efe, "3 senedir milli takıma seçilerek ülkemi en iyi şekilde temsil ediyorum. Haftada 6 gün, günde çift antrenman yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mücadelemizden ödün vermiyoruz. Romanya'da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum." şeklinde konuştu.

        Dört yıl önce atletizme başladığını bildiren İnce ise, "Hocalarımız sayesinde bu seviyeye geldik. Yaptığımız antrenmanlarla hem yurt içi hem de yurt dışında başarılar elde ettim. Romanya'da düzenlenecek turnuvada da ülkemi ve şehrimi gururlandırmak istiyorum." dedi.

        - "Sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor."

        Milli takım antrenörlerinden Mehmet Akkoyun da sporcuların yoğun antrenmanlardan geçerek bugünlere geldiğini ifade etti.

        İzmir'deki başarıları sayesinde 2 sporcunun da milli takıma katılma hakkı kazandığını anlatan Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor. Yoğun bir antrenman süreci geçiriyoruz. Sabah ve akşam antrenman yapıyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız. Sporcularımız çok hırslı, altın madalya ile dönmek istiyorlar. Sporcularımızı okullarda düzenlenen yetenek taramaları sayesinde keşfettik. Uzun yıllar süren verimli antrenmanlarımız sayesinde ilimize ve ülkemize başarılı sporcular yetiştirdik. Kentimizde iyi bir altyapıya sahibiyiz. Milli takımda mücadele eden sporcularımız diğer sporcularımıza örnek oluyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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