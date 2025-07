Van Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, açılış programıyla başladı.

Van Müzesi'nde yapılan açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 5 yıl önce 7 bölge ve 20 şehirde başlatılan "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri"nin, dünyanın en büyük festivalleri haline geldiğini söyledi.

Tarihi mirası, arkeolojik zenginliği, sanatsal birikimi ve gastronomik çeşitliliğiyle Van'ın, Kültür Yolu Festivali'ne kendi rengini ve dokusunu kattığını belirten Çam, "Dokuz gün boyunca konserler, sergiler, temsil ve gösterimler, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu geçecek olan Kültür Yolu Festivali'nin en önemli noktası dünyanın ve Türkiye'nin zengin kültürel birikimini buraya taşıyacağı gibi Van'ın özgün sanatsal değerlerini, kültürel mirasını, el sanatlarını, tarihi mekanlarını, inanç noktalarını, doğal zenginliklerini, lezzet duraklarını, şehir kültürünü, birlik ve beraberliğini ve daha nicesini sayabileceğimiz eşsiz özelliklerini de Türkiye'nin gündemine taşıyacak." dedi.

Kültür Yolu Festivali'nde en önem verdikleri noktanın çocuklar olduğunu dile getiren Çam, "Onların dünyasına dokunan, zihinlerini ve gönüllerini zenginleştiren etkinliklerin olması bu festivalleri anlamlı kılıyor. Bu festivalde içeriklerimizden en önemli bölümlerden birini çocuklarımıza ayırdık ve Atatürk Kültür Parkı'nda kuracağımız Çocuk Köyü ile on binlerce çocuğumuzu zengin ve özel olarak hazırlanmış içeriklerle buluşturacağız." diye konuştu.

Festival boyunca birçok sanatsal etkinlik, söyleşi ve serginin olacağını anlatan Çam, şöyle devam etti:

"Van'ın kadim mirasıyla taşıdığı merkez şehir olma özelliği, inanıyorum ki bu festival süresince de kendisini gösterecek. Vanlıların yanı sıra Türkiye'nin her yerindeki özellikle de Hakkari'den Ağrı'ya, Siirt'ten Bitlis'e ve Şırnak'a kadar tüm komşu şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızı, 9 gün sürecek bu kültürel şölene ortak olmaya davet ediyorum. Bir arada olmanın, bir ve beraber olmanın en anlamlı hali kültürle, sanatla, müzikle ve edebiyatla birlikte olmaktır. Bu özel festival için yoğun emek veren başta Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürümüz Selim Terzi'yi ve ekibini, ilk festivalden bugüne her adım ile özel olarak ilgilenerek Van'ın her bir noktasını kültür ve sanatla buluşturma adına büyük gayret gösteren Valimiz Sayın Ozan Balcı'yı, üniversitemizden STK'lerimize varıncaya kadar festival için düşünen, çalışan ve üreten tüm kültür paydaşlarımızı, katılan tüm yazarlarımızı ve sanatçılarımızı ve festival süresince etkinlikleri vatandaşlarımıza duyuran ve paylaşan siz değerli basın mensuplarımızı kutluyor, tüm katılımcılar adına teşekkür ediyorum."